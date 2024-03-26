مران الزمالك.. جلسة بين جوميز ومدير الكرة

عقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع عبد الواحد السيد مدير الكرة بالفريق، على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم الثلاثاء على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة فيوتشر في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقام جوميز بالاطمئنان من مدير الكرة على كافة الترتيبات الإدارية الخاصة بالاستعداد للمباراة المقبلة المهمة في مشوار الفريق في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأكد عبد الواحد السيد للمدير الفني على جاهزية كافة الأمور الخاصة بالاستعداد للمباراة المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة فيوتشر المقرر لها يوم 31 مارس الجاري في ذهاب دور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية باستاد السلام، على أن تقام مباراة العودة بين الفريقين يوم ٧ أبريل المقبل باستاد القاهرة.