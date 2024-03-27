مساجد اليمن| الحوثي ينتهك حرمة رمضان.. ويمنع اليمنيين من إقامة صلاة التراويح

لم تراع ميليشيا الحوثى الإرهابية المدعومة من إيران حرمة شهر رمضان المبارك وحوّلت الشهر الكريم من شهر رحمة وتعبد إلى شهر لأعمال البلطجة والعنف والتعدى على مساجد وبيوت الله ومنع المصلين من أداء صلاة التراويح، وهو ما أكده المركز الأمريكى للعدالة "ACJ" فى بيان له حيث قال "إن جماعة الحوثى مازالت مستمرة فى سلوكها المعتاد فى كل عام خلال شهر رمضان بالتضييق على اليمنيين فى إقامة صلاة التراويح، مؤكدًا على أن ذلك السلوك يشكل اعتداءً واضحا على أبرز الحقوق الأساسية وهو حق العبادة كما أنه يُظهر مخالفة واضحة لخطابات الجماعة المتكررة فى حرية إقامة الشعائر الدينية لكافة الأفراد.

وأشار "ACJ" فى هذا السياق إلى أن جماعة الحوثى قامت خلال الأيام القليلة الماضية فى محافظة صنعاء وعمران بالتضييق على حرية العبادة هناك عبر منع المصلين من أداء صلاة التراويح فى المساجد بشكل كلى فى بعضها وجزئى فى الآخر.

حيث قامت الجماعة بتغيير بعض أئمة المساجد وفرض أشخاص من عناصرها، إلى جانب مضايقة المصلين أثناء صلاة التراويح برفع أصواتهم وافتراش المساجد كمجالس وسماع خطاب قائد الجماعة.

ووفقًا للبيان رصد فريق الرصد الميدانى التابع للمركز، بعض من تلك الحوادث ومنها ما وقع فى مسجد "عطية" الكائن بمديرية شعوب فى صنعاء، عبر قيادى فى جماعة الحوثى الذى يقوم بتجهيز مجالس للقات أثناء أداء الأفراد للصلاة إلى جانب التعرض للمصلين خلال خروجهم ومحاولة إجبارهم على البقاء وسماع محاضرة قائد الجماعة التى تبث من جميع المساجد كل ليلة لمدة ساعتين تقريبًا.

وفى حادثة أخرى، رصد فريق "ACJ" فى العاصمة صنعاء مضايقات لأفراد يتبعون جماعة الحوثى فى مسجد "عمر بن الخطاب" بحي شميلة المجاور لمنزل الشيخ "صالح بن علي طعيمان" الذى يصلى فيه باستمرار، حيث قام أولئك الأفراد بمضايقة الإمام والمصلين عدة مرات ومحاولة منعهم من إقامة صلاة التراويح وإجبار المسجد على بث كلمة قائد الجماعة.

وفى اليوم السابع من رمضان الموافق١٧ مارس ٢٠٢٤، قام الحوثيون بالاعتداء على إمام المسجد ومعهم مشرف وطاقم عسكري، حينها قام الشيخ "صالح" بالدفاع عن الإمام وطلب منهم المغادرة لكنهم رفضوا وتبادلوا إطلاق النار أدى إلى مقتل أحد عناصر جماعة الحوثى فيما أصيب ثلاثة آخرون.

فى سياق متصل قام أفراد يتبعون جماعة الحوثى باقتحام "المسجد الكبير" فى محافظة عمران، شمال غرب البلاد، واختطفت عددًا من أعضاء جماعة التبليغ، على خلفية نشاط دعوى تقيمه الجماعة فى المنطقة، ونقل عدد منهم إلى سجون جماعة الحوثى بمديرية خمر.

ووفقًا لتلك المصادر، فإن الميليشيا وجّهت بقية المساجد بمنع إقامة أى نشاط لجماعة التبليغ فى المديرية دون ذكر الأسباب وراء ذلك المنع.

وأكد المركز الأمريكى للعدالة فى بيانه على أن هذه ليست المرة الأولى التى تقوم بها جماعة الحوثى بمضايقة المصلين خلال شهر رمضان، حيث أضحى هذا السلوك المعتاد، منوهًا إلى أن سجل جماعة الحوثى مليء بالاعتداءات على حرية العبادة وإقامة الشعائر الدينية.

وبحسب البيان ووفقًا للأرقام التى رصدها المركز فقد قامت جماعة الحوثى ومنذ عام ٢٠١٤ بتفجير ٧٦ مسجدا ومدرسة لتحفيظ القرآن الكريم، كما أن انتهاكات الحوثيين طالت قرابة ٧٥٠ مسجدًا فى اليمن، تنوعت بين التفجير الكلى والقصف بالسلاح الثقيل والنهب لكافة محتوياته وكذلك تحويلها إلى مخازن للأسلحة ومقرات لتعاطى القات.

وأشار البيان إلى أن الأمر ذاته أكده تقرير وزارة الأوقاف اليمنية لعام ٢٠٢٣ الذى اطلع عليه المركز، والذي تضمن إحصاءات متعددة لانتهاك حق العبادة على يد جماعة الحوثي، حيث أظهر التقرير تعرض مساجد محافظة صعدة وأمانة العاصمة للنسبة الأكبر من انتهاكات جماعة الحوثي، بواقع ٢٨٢ مسجدا فى أمانة العاصمة، و١١٥ فى محافظة صعدة، فيما بلغ عدد المساجد التى فجرها الحوثيون ٧٩مسجدًا، والتى قصفوها بالدبابات والأسلحة الثقيلة بلغت ٤١، فيما اقتحموا وعبثوا بـ١١٧ مسجدًا، وحولوا ١٥٧ مسجدا إلى ثكنات عسكرية.

وشدد "ACJ" على أن ممارسات وتقيدات جماعة الحوثى تجاه حرية العبادة تشكل انتهاكًا صارخًا لحرية الدين والمعتقد وحقوق الإنسان، المكفولة لليمنيين بموجب المواثيق الدولية والدستور اليمني، مؤكدًا على أن كافة الشرائع القانونية تكفل لكل الأفراد الحق فى التجمع وإدارة شئونهم الدينية والمجتمعية، حيث نص الدستور اليمنى فى المادة (٤١) على أن "المواطنون جميعهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة". وفى المادة (٥٢) " للمساكن ودور العبادة حرمة ولا يجوز مراقبتها أو تفتيشها إلا فى الحالات التى يبينها القانون".

وحث المركز الأمريكى للعدالة "ACJ" جماعة الحوثى على ضرورة توقفها وبشكل فورى على المضايقات التى تفرضها على حرية الأفراد فى ممارستهم للشعائر الدينية لا سيما صلاة التراويح، مؤكدة على أن الجماعة مطالبة بضمان تمتع الأفراد بهذا الحق الأساسى بدلًا من القيود والانتهاكات التى تمارسها بحقهم.