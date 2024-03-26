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الثلاثاء 26 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

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الداخلية تضبط قضية غسيل أموال بقيمة 43 مليون جنيه

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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قامت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 عناصر إجرامية "لأحدهم معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظة قنا لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات – تأسيس الأنشطة التجارية - شراء السيارات.

وقد قدرت أفعال الغسل بـ 43 مليون جنيه تقريبا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

المخدرات والأسلحة والذخائر بغسل الأموال