«اسمها أنثى» عرض للرجال فقط في ضيافة مسرح استديو ناصبيان

يستضيف مسرح ستديو ناصبيان « جزويت القاهرة»، العرض المسرحي «اسمها أنثى» للرجال فقط، في التاسعة مساء اليوم الثلاثاء، ضمن برنامج ليالي رمضان، والعرض من تأليف وإخراج همت مصطفى.

تشكل مسرحية «اسمها أنثى» حوارًا مستمرا بين عقل ووجدان وذاكرة الأنثى، ولقاءاتها الكثيرة والمختلفة، وعلاقتها بالرجل في المجتمع المصري، وعلاقاتهما، وصراعتهما، ومشاركتهما في البيت، والدراسة الأكاديمية والعمل والشارع، وغير ذلك، ويجسد «اسمها أنثى» بعض أمنيات الأنثى، ومنها محاولة حصولها على مساحة كبيرة من الوعي، والتفاهم، والوجود في عوالم متغيرة، مع الرجل أكثر وضوحا، وأمانًا، وثقة، واحترامًا، ومسؤولية متبادلة لها مستقبل، والمسرحية، دعوة لأن يعرف كل منهما الآخر، جيدًا، ويدرك الاختلافات ويتقبلها، حتى يجدان طرق كثيرة نحو حياة دون ضجيج، وصخب ويغمرها الدفء الإنساني.

ويقدم «اسمها أنثى» في إطار لقاءات متعددة من الحوار والتواصل الشفهي، والجسدي، بين ممثلات العرض الأربع وجمهور العرض الرجال بصفته مشارك في العرض كشخصية درامية فاعلة تمثل النوع الآخر في الحياة مع الأنثى، قطبي الحياة،وهو عرض يقدم في إطار العروض الجسدية، ولوحات، من حياة الأنثى المصرية، في خطوط سريعة ولمحات من الحياة مع الرجل المصري، استخدام اللغة العربية الفصحى، والعامية المصرية.

مسرحية «اسمها أنثى» من إنتاج نادي مسرح الجيزة، بفرع الجيزة الثقافي بإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، إنتاج الإدارة العامة للمسرح التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية بالهيئة العامة لقصور الثقافة.

تمثيل وأداء: فاطمة هشام، شيماء محمد فوزي، كيكي سليم، همت مصطفى، موسيقى العرض للملحن والموسيقار محمد فوزي، والموسيقي العربي العالمي مارسيل خليفة، وفرقة الثلاثي جبران، وأغنية العرض من تأليف همت مصطفى وغناء شيماء فوزي، وأنشودة «قل لمن يفهم عني ما أقول» لعلي الهلباوي، مخرج منفذ محمود جاد، دعايا مدحت صبري، تصوير هدير السيد ، عيد خليل، ومدحت صبري، إضاءة مهند المهدي والمسرحية فكرة وسينوغرافيا وإخراج همت مصطفى.

وقد شارك العرض المسرحي «اسمها أنثى».. (للرجال فقط)، بمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في دورته الـ 29، لعام 2022، والتي حملت اسم المخرج والمسرحي العالمي (بيتر بروك)، وفاز بجائزة المركز الثالث لأفضل عرض في مسابقة العروض القصيرة، كما شارك العرض ضمن محور العروض الشرفية بالمهرجان المسرحي الدولي لشباب الجنوب في دورته الثامنة في قنا والذي أقيم في الفترة من 1إلى 6 مارس الجاري، وحظي على إعجاب كبير من جمهور المهرجان من الدول والوفود العربية والدولية.