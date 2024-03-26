زيلينسكي يقيل سكرتير مجلس الأمن القومي

وقع فلاديمير زيلينسكي اليوم الأربعاء، مرسوما بإقالة رومان سيمينشينكو من منصب رئيس إدارة الأمن القومي بجهاز الأمن الأوكراني.

وجاء في المرسوم: "إقالة سيمينشينكو رومان يوريفيتش من منصب رئيس إدارة الأمن القومي في جهاز أمن الدولة".

وتم نشر الوثيقة على موقع زيلينسكي الإلكتروني، ولم يتم الكشف عن أسباب هذا القرار.

ويتولى سيمينشينكو هذا المنصب منذ أكتوبر 2022.

وفي وقت سابق، أقال زيلينسكي رئيس إدارة منطقة ترنوبل فلاديمير تروش "بناء على طلبه".

كما أن صحيفة "فايننشال تايمز" ذكرت يوم أمس، نقلا عن مصادر مطلعة على الوضع، أن فلاديمير زيلينسكي التقى في 29 يناير الجاري مع زالوجني وعرض عليه فقط منصب مستشار للسلطات الأوكرانية وذلك بعد استقالته من منصبه كقائد عام للقوات الأوكرانية.

وأشارت الصحيفة إلى أن مكتب زيلينسكي اتخذ بالفعل قرارا بشأن استقالة زالوجني، ويبقى أن يقرر متى سيحدث ذلك ومن سيتولى منصبه، وكذلك معرفة ما إذا كان زالوجني سيقبل عرض المنصب الجديد.

وكان سيرغي نيكيفوروف المتحدث الرسمي باسم الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قد نفى في وقت سابق صحة المعلومات حول إقالة زالوجني.

وقبل ذلك نفت وزارة الدفاع الأوكرانية صحة التقارير عن إقالة زالوجني من منصبه.