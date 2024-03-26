ضبط 9 شكائر دقيق خاص بالمخابز البلدية قبل بيعها بالسوق السوداء في الفيوم

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، حملة مكبرة من إدارة تموين مركزى إطسا وإدارة تموين مركز سنورس استمراراً لتنفيذ توجهات معالي الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم .

وتمكنت الحملة من تحرير المحاضرمحضر ضبط تجميع 4 شكائر دقيق مخابز زنة الواحدة 50 كجم، و 2 محضر نقص وزن، و 3 محاضر غير مطابق للمواصفات .

كما تمكنت حملة من إدارة تموين مركز سنورس من ضبط 5 خمسه شكائر دقيق بلدى خاص بالمخابز البلدية قبل بيعهم بالسوق السوداء ، وتحرير محضر تصرف في عدد 2 شيكارة دقيق بلدى لمخبز بلدى، كما تم تحرير محضر عدم اعلان عن أسعار .

جاء ذلك في إطار خطة المحافظة، بتكثيف الحملات التفتيشية على المخابز والمطاحن والأسواق والمواد البترولية وكافة الأنشطة التموينية بنطاق المحافظة، لإحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق ومراقبة الأسعار .

وأكد المهندس السيد أحمد السيد حرزالله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، على ضرورة تشديد الرقابة على كافة المخابز والأسواق ومحلات الجزارة ومنافذ بيع السلع الغذائية، للتأكد من ضبط الأسعار وسلامة المعروض ومطابقته للشروط الصحية، واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال من يخالف التعليمات، من أجل المواجهة الحازمة لجشع البعض، وتحقيقاً لمصلحة المواطن الفيومي .