ads
الثلاثاء 26 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

بالصور.. السيطرة على حريق شقة بالعمرانية

السيطرة على حريق
السيطرة على حريق شقة بالعمرانية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

نشب حريق داخل شقة 30 شارع جمال عبدالناصر من شارع مستشفى الصدر دون وجود أي إصابات أو خسائر في الأرواح وتلقى غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من عقار بدائرة قسم العمرانية.

في البداية كانت بتلقي اللواء أحمد جلال الطنطاوي بلاغًا يفيد بشوف حريق داخل عقار 30 شارع جمال عبدالناصر من شارع مستشفى الصدر بمحافظة الجيزة، دون وجود أي إصابات او خسائر بالأرواح، وعلي الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلي محل البلاغ.
وتبين اندلاع حريق بشقة من العقار محل البلاغ، وفرضت قوات الحماية المدنية كورديون أمني حول الحريق، منعًا لامتداده الي العقارات المجاورة.

٢
إدارة شرطة النجدة الحمايه المدنيه بالجيزة السيطرة على حريق السيطره على حريق شقة جمال عبدالناصر بمحافظة الجيزة بالعمرانية شارع مستشفى الصدر شب حريق غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة قوات الحماية مستشفى الصدر بالعمرانية