بالصور.. السيطرة على حريق شقة بالعمرانية

نشب حريق داخل شقة 30 شارع جمال عبدالناصر من شارع مستشفى الصدر دون وجود أي إصابات أو خسائر في الأرواح وتلقى غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من عقار بدائرة قسم العمرانية.

في البداية كانت بتلقي اللواء أحمد جلال الطنطاوي بلاغًا يفيد بشوف حريق داخل عقار 30 شارع جمال عبدالناصر من شارع مستشفى الصدر بمحافظة الجيزة، دون وجود أي إصابات او خسائر بالأرواح، وعلي الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلي محل البلاغ.

وتبين اندلاع حريق بشقة من العقار محل البلاغ، وفرضت قوات الحماية المدنية كورديون أمني حول الحريق، منعًا لامتداده الي العقارات المجاورة.