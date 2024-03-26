رئيس الوزراء الأوكراني: كييف تتلقى 880 مليون دولار من صندوق النقد الدولي

أعلن رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال اليوم الثلاثاء أن كييف تلقت شريحة قدرها 880 مليون دولار من صندوق النقد الدولي بموجب اتفاق تسهيل الصندوق الممدد (EFF).

وأوضح شميهال: "إنها الدفعة الثالثة من المساعدة المالية بموجب اتفاق EFF"، بحسب ما أوردته وكالة أوكرينفورم الأوكرانية.

وأشار إلى أن الأموال المذكورة أعلاه ستساعد أوكرانيا على تغطية نفقات الميزانية ذات الأولوية والحفاظ على الاستقرار المالي الكلي.

وأكد رئيس الوزراء الأوكراني أن بلاده تواصل بنجاح الوفاء بالتزاماتها تجاه الشركاء، وتابع "نحن ممتنون لصندوق النقد الدولي لدعمه وتعاونه".

يذكر أن اتفاق تسهيل الصندوق الممدد (EFF) لمدة أربع سنوات، والذي يبلغ إجماليه 17.5 مليار دولار، كان عنصرًا أساسيًا في خطة وزارة المالية الأوكرانية لتحقيق الاستقرار في اقتصاد البلاد وإرساء الأساس لانتعاشها منذ عام 2016.