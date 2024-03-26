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الثلاثاء 26 مارس 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة ستار

وسط غياب تام للنجوم.. تشييع جثمان والدة الموسيقار خالد حماد من مسجد الجامع الكبير بمدينتي

جنازة والدة الموسيقار
جنازة والدة الموسيقار خالد حماد
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شيع منذ قليل  جثمان والدة الموسيقار خالد حماد من مسجد الجامع الكبير بمدينتى ودفنها بمقابر الاسرة فى منطقة العاصمة الإدارية وسط  غياب لنجوم الفن

وتوفيت والدة الموسيقار خالد حماد، فجر اليوم الثلاثاء، بعد صراع مع المرض، وأعلن خبر الوفاة نجلها عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك.

وكتب خالد حماد منشورا جاء فيه: "لله ما أخذ ولله ما أعطى وكل شيء عنده بمقدار ولا نقول إلا ما يرضى الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، توفت إلي رحمة الله تعالي والدتي "ڤالنتينا حماد"، دعواتكم لها بالرحمة والمغفرة ولنا بالصبر والسلوان".

واستكمل خالد حماد: “ستكون صلاة الجنازة 26 مارس ظهرا في مدينتي المسجد الجامع الكبير، والدفن في مقابر الأسرة في العاصمة الإدارية.. نرجو الدعاء”.

وقدم نقيب المهن الموسيقية الفنان مصطفى كامل، تعازيه إلى المؤلف الموسيقي خالد حماد، بعد رحيل والدته صباح اليوم الثلاثاء عبر الصفحة الرسمية للنقابة على موقع فيسبوك: “يتقدم الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين ومجلس الإدارة للموسيقار خالد حماد، بكل آيات التعازي في وفاة السيدة والدته داعين المولى عز وجل أن يسكنه فسيح جناته ويلهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان”.

جنازة والدة الموسيقار خالد حماد وفاة والدة الموسيقار خالد حماد