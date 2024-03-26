تسنيم: وزير الخارجية الإيراني يلتقي هنية في طهران

أفادت حركة حماس أن رئيس الحركة إسماعيل هنية يصل إلى طهران برفقة وفد رفيع المستوى من حماس لإجراء محادثات مع المسؤولين الإيرانيين.

وذكرت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء أن وزير الخارجية الإيراني أمير حسين عبد اللهيان عقد اجتماعا مع هنية في طهران، ومن المنتظر أن يعقد مؤتمرا صحفيا مشتركا بعد انتهاء لقائهم.

وقالت الحركة أمس إنها أبلغت الوسطاء بأنها ملتزمة بموقفها الأصلي الذي طرحته في 14 مارس، والذي ينص على وقف دائم لإطلاق النار، وانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة، وعودة النازحين من غزة، و”حل حقيقي”. تبادل الأسرى”، وهي المطالب التي رفضتها إسرائيل مرارا وتكرارا ووصفتها بأنها “أوهام”.

ووصفت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إرنا زيارة هنية إلى طهران بأنها "مهمة" لأنها تأتي بعد يوم واحد من اعتماد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرارا يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن الذين تم احتجازهم في 7 أكتوبر، بعد امتناع الولايات المتحدة عن التصويت. التصويت، مما أثار خلافا مع إسرائيل.