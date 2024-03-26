ولاعة تتسبب في مصرع محاسب وابنيه التؤام  في بولاق الدكرور (صور)

كشفت تحقيقات النيابة العامة عن تفاصيل واقعة مصرع محاسب وابنيه التؤام ونجاة الزوجة في حريق شقة سكنية ببولاق الدكرور، أن الحريق وقع بسبب لهو أحد الأطفال بولاعة في صالة الشقة، واشتعلت النيران في المفروشات بالصالة ثم امتدت لباقي محتويات الشقة،وأثناء محاولة الزوج "آرميا فرحات ٣٠ عام " إطفاء النيران لقى مصرعه هو وطفليه التوأم "كيڤين وكيرلس " ٨ سنوات، وكشفت التحقيقات أن الزوجة وتدعى "ماريان عاطف" بحالة جيدة، وكانت في غرفة النوم أثناء نشوب الحريق.

وانتدبت النيابة العامة خبراء الادلة الجنائية لمعاينة الحريق، كما امرت بتوقيع الصفحة التشريحية للجثامين بعد اتخاذ الاجراءات القانونيةاللازمة، والتصريح بدفن الضحايا.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بنشوب حريق داخل شقة سكنية بمنطقة بولاق الدكرور، وعلى الفور انتقلت الأجهزةالأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق والذيخلف وراءه مصرع محاسب وابنيه التؤام بينما و نجت الزوجة.

وبعمل التحريات تبين أنه أثناء لهو طفل من المتوفين بالولاعة امتدت النيران إلي الشقة وتسببت في وفاة الزوج وأبنائه وجري نقل المتوفين إليالمستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.