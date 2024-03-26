احذر.. حالات لا يمكنها التصالح في مخالفات البناء

ينتظر البعض خروج اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، خاصة بعد تأخر صدورها؛ وذلك لتقنين أوضاعهم، ولكن وفقًا للقانون هناك بعض الحلات لا يمكنها التصالح في مخالفات البناء.



وتستعرض “البوابة نيوز”، حالات لا يمكنها التصالح في مخالفات البناء وفقًا للقانون؛ حيث أنه لا يجوز للجهة الإدارية المختصة بعد انقضاء 5 سنوات على صدور قرار قبول التصالح المطالبة بأي مبالغ أو مستندات من صاحب الشأن، كما أنه وفي حالة عدم تطابق الأعمال المٌنفذة على الطبيعة مع الأعمال الصادر بها قرار التصالح، يتم إخطار الجهة الإدارية المٌختصة لمُطالبة ذوي الشأن باستكمال سداد فرق قيمة مقابل التصالح وتقنين الأوضاع.



ويشترط عدم التعارض مع مقتضيات شؤون الدفاع عن الدولة والأمن القومي، وعدم الإخلال بحقوق الارتفاق للغير، ولا يجوز إصدار قرار قبول التصالح إلا بعد طلاء كامل الواجهات القائمة، وغير المشطبة للمبنى محل المخالفة، ويستثنى من ذلك القرى والتوابع، وسداد كامل مقابل التصالح وتقنين الأوضاع.