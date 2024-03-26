رئيس الوزراء الصومالي يلتقي المبعوث الصيني الخاص إلى القرن الأفريقي

التقى رئيس الحكومة الصومالية حمزة عبدي بري مع المبعوث الصيني الخاص إلى القرن الأفريقي السفير شيويه بينغ، وشكره على جهوده في تعزيز السلام والتنمية في القرن الأفريقي.

وأعرب رئيس الوزراء الصومالي عن تقديره لدعم الصين المستمر للصومال.

وأكد السفير شيويه التزام الصين بمواصلة دعمها للصومال في رحلته نحو الاستقرار وإعادة الإعمار، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الصومالية "صونا".

وأكد الجانبان على ضرورة تعزيز التعاون بين البلدين.

والتقى المبعوث الصيني أمس الاثنين بالرئيس الصومال حسن شيخ محمود في العاصمة مقديشو وبحثا سبل التعاون بين البلدين والملفات ذات الاهتمام المشترك إلى جانب قضايا القرن الأفريقي.