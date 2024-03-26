ضبط 15000 عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية في البحيرة.. صور

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، برئاسة المحاسب مجدي الخضر، مدير المديرية، اليوم الثلاثاء، حملات تموينية بمركز دمنهور، لمتابعة الأسعار في الأسواق.

وأسفرت الحملات عن ضبط 2000 لتر سولار وبنزين تم تجميعهم داخل محطتين تمويل سيارات بدون ترخيص بغرض البيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

كما أسفرت الحملات عن ضبط 1800 زجاجة مشروب شاي مثلج مجهول المصدر، بالإضافة لضبط 15000 عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية وسوبر ماركت قام ببيع سلع بأزيد من السعر المحدد ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ومن جهتها، وجهت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق ومحطات الوقود للتأكد من الالتزام بالاشتراطات التموينية ومكافحة كافة صور الغش التجاري والتدليس ولردع المخالفين.