بالأسماء.. إصابة 8 عمال بحادث انقلاب سيارة ميكروباص بمصرف في البحيرة

أصيب 8 عمال، اليوم الثلاثاء، جراء وقوع حادث إنقلاب سيارة ميكروباص بمصرف قرية عبد الوهاب التابعة لمدينة غرب النوبارية بمحافظة البحيرة.

وتلقى مدير أمن البحيرة، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة محملة بالعمالة الزراعية بنطاق قسم شرطة غرب النوبارية.

وبالانتقال والفحص تبين انقلاب سيارة ميكروباص بمصرف قرية عبد الوهاب، وأسفر الحادث عن إصابة 8 أشخاص وتم نقل المصابين لمستشفى غرب النوبارية المركزي لتلقي العلاج اللازم.

والمصابون هم: "ا.م، ( 15 عامًا)، ا.ع، ( 28 عامًا)، م.ا، ( 16 عامًا)، ن.ا، ( 17 عامًا)، ا.ك، ( 14 عامًا)، ش .ح، ( 25 عامًا)، ف.م،( 23 عامًا)، م.ع، ( 41 عامًا)"، وجاري تقديم الإسعافات الطبية اللازمة لهم.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.