تعرف على موعد سفر الأهلي إلى تنزانيا استعداداً لمواجهة سيمبا

تسافر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برئاسة حسام غالي عضو مجلس إدارة النادي إلى تنزانيا صباح غد الأربعاء الموافق 27 مارس الجاري، لخوض مباراة سيمبا في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2023-2024.

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته بالقاهرة اليوم الثلاثاء، وذلك قبل السفر إلى تنزانيا لخوض مباراة سيمبا في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا في اللقاء المقرر إقامته مساء يوم الجمعة المقبل بدار السلام بتنزانيا.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد خاض مرانه مساء أمس، بعد أن عقد مارسيل كولر، المدير الفني، جلسة قصيرة مع اللاعبين للحديث عن البرنامج التدريبي والعديد من الأمور ‏المتعلقة بالاستعداد للمباراة.‏

وقاد أندرياس إندويا، مخطط الأحمال، تدريبات بدنية للاعبين، قبل الانتقال لتنفيذ العديد من الفقرات الفنية والخططية التي أشرف عليها كولر والجهاز ‏المعاون له، في إطار تجهيز الجميع بالشكل المناسب للمواجهة.‏

واستمر تواجد عدد من عناصر فريق الشباب والناشئين بالتدريبات لتعويض غياب اللاعبين الدوليين المتواجدين بمعسكر المنتخب الوطني الجاري.‏

وأدى وسام أبو علي تدريبات تأهيل بدني مكثفة، في إطار تجهيزه للمشاركة في المباريات بالفترة المقبلة.‏