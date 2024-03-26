بالأسماء.. إصابة 9 أشخاص بحادث تصادم بين سيارة نقل وتروسيكل في البحيرة

أصيب 9 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسد، اليوم الثلاثاء، جراء وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وتروسيكل بطريق أبو المطامير في محافظة البحيرة، وتم نقل المصابين للمستشفى العام لتلقي العلاج اللازم.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بطريق أبو المطامير، وبالانتقال والفحص تبين حدوث تصادم بين سيارة نقل وتروسيكل وأسفر الحادث عن إصابة 9 أشخاص.

والمصابين هم كل من: "ح.ح، (15 عامًا)، ش.م، (30 عامًا)، ف.م، (24 عامًا)، م.ا، (16 عامًا)، م.ف، (20 عامًا)، م.ب، (45 عامًا)، ف.م، (37 عامًا)، ر.ج، (34 عامًا)، ه.ف، (35 عامًا)، وجميعهم مقيمين بقرية اللحوم التابعة لمركز أبو المطامير، وجار تقديم الإسعافات الطبية اللازمة لهم.

وحُرر المحضر اللازم بالواقعة تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.