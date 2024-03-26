الأهلي يختتم تدريباته بالقاهرة استعدادا لمواجهة سيمبا التنزاني

يختتم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية على ملعب مختار التتش مساء اليوم، الثلاثاء، قبل السفر إلى تنزانيا فجر غد، الأربعاء، استعدادا لمواجهة سيمبا التنزاني بدور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا، حيث يتدرب الفريق فى التاسعة مساءً على أن يتجمع اللاعبون فجرا قبل السفر إلى تنزانيا.

ويحاول مارسيل كولر المدير الفني للأهلي تجهيز لاعبيه بدنياً وفنياً لمواجهة سيمبا، من خلال دراسة المنافس وإطلاع اللاعبين على طريقة لعب المنافس من خلال مشاهدة مقاطع فيديو لطريقة لعب الفريق التنزاني وأهم اللاعبين فى صفوفه، ووضعيته في حالة الهجوم وأيضاً فى حالة الدفاع، وطريقته للاستحواذ على الكرة واختراق خطوط المنافسين.

ويستعد فريق الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر لخوض مباراة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام سيمبا التنزاني، والمحدد لها الثامنة مساء الجمعة المقبل بتوقيت القاهرة، فيما تقام مباراة العودة بالقاهرة يوم 5 أبريل المقبل فى العاشرة مساءً بإستاد القاهرة.

وقررت لجنة المسابقات تأجيل مباراة مودرن فيوتشر ضد الأهلي في الجولة الـ17 من بطولة دوري nile موسم 2023-2024. وجاء قرار تأجيل المباراة نظرًا لتحديد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مواعيد مباريات دور الثمانية لبطولة دوري الأبطال الأفريقي.

واختارت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم الجنوب أفريقي توم أبو نجيل لإدارة مباراة الذهاب بربع نهائى دوري أبطال افريقيا بين الأهلي وسيمبا التنزانى، وعلى تقنية الفيديو سيتواجد الحكم الموريتاني دحان بيدا ويعاونه من مورشيوس أحمد امتياز.

وأوقعت قرعة دور الثمانية الأفريقي في مواجهة مع سيمبا التنزاني على أن يلعب الفائز منهما مع الفائز من مازيمبي الكونغولي وبترو أتلتيكيو الأنجولي في نصف نهائي البطولة القارية التي يحمل الأهلى لقبها.