أسعار العملات اليوم الثلاثاء 26 مارس 2024

تباينت أسعار العملات الأجنبية، خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء 26 مارس 2024، وفيما يلي بيان بالأسعار وجاءت على النحو التالي:

سجل سعر الدولار الأمريكي نحو : 47.3489 جنيه للشراء، مقابل 47.4871 جنيه للبيع.

سجل سعر اليورو الأوروبي نحو : سجل 51.2125 جنيه للشراء، مقابل 51.3811 جنيه للبيع.

بلغ سعر الجنيه الإسترليني نحو : 59.7543 جنيه للشراء، مقبل 59.9620 جنيه للبيع.

أما الفرنك السويسرى فقد سجل نحو: 52.7212 جنيه للشراء، مقابل 52.8928 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الـ100 ين يابانى نحو : 31.2926 جنيه للشراء، مقابل 31.3902 جنيه للبيع.

وسجل اليوان الصينى نحو 6.5628 جنيه للشراء، مقابل 6.5838 جنيه للبيع.

وعلى صعيد أبرز العملات العربية فجاءت كما يلي:

سجل سعر الريال السعودي نحو : 12.6243 جنيه للشراء، مقابل 12.9329 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتي نحو : 153.7950 جنيه للشراء، 154.4147 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدرهم الإماراتى نحو: 12.8918 جنيه للشراء ، مقابل 12.9329 جنيه للبيع.

كما سجل سعر دينار البحرين نحو: 125.5938 جنيه للشراء ، مقابل 125.9974 جنيه للبيع.

وسجل ريال عماني نحو 122.9681 جنيه للشراء، مقابل 123.3528 جنيه للبيع.

وسجل ريال قطري نحو 12.9758 جنيه للشراء، مقابل 13.0280 جنيه للبيع.

وسجل دينار أردني نحو 66.6886 جنيه للشراء، مقابل 67.0722 جنيه للبيع.