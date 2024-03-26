فلسطين.. صفارات الإنذار تدوي في سديروت وفي المستوطنات الشمالية لغلاف غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الثلاثاء، بسماع دوي صفارات الإنذار في سديروت وفي المستوطنات الشمالية لغلاف غزة.

ومنذ قليل، حملت حركة المقاومة الفلسطينية حماس، نتنياهو وحكومته كامل المسؤولية عن إفشال كل جهود التفاوض لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وأوضحت أنها أبلغت بتمسكها بوقف شامل لإطلاق النار وانسحاب إسرائيل من غزة وعودة النازحين.

ونشبت في الساعات الأولى من صباح اليوم، مواجهات عنيفة بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة جلبون شرق مدينة جنين خلال اقتحام الاحتلال البلدة.

كما اندلعت اشتباكات عنيفة في قريتي فقوعة وعربونة، بمحافظة جنين، أطلق خلالها الاحتلال الإسرائيلي الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع على المواطنين، واقتحمت قوات الاحتلال قريتي الجلمة وعرانة شمال شرق جنين، دون الابلاغ عن اعتقالات أو إصابات حتى الآن.