قاض إسباني يتراجع عن قرار تعليق موقت لتطبيق "تلجرام"

تراجع قاض إسباني أمر الجمعة بتعليق موقت لتطبيق تلغرام لخدمة الرسائل، عن قراره الاثنين، ووصفه بأنه "إجراء مفرط وغير متناسب" بحسب بيان للمحكمة الوطنية.

كان القاضي سانتياغو بيدراز من المحكمة الوطنية (المكلفة القضايا الحساسة) قرر الجمعة تعليقا موقتا لمنصة الرسائل المشفرة في ضوء عدة شكاوى قدمتها وسائل إعلام لانتهاك حقوق الملكية الفكرية، لان تطبيق تلجرام يسمح في رأيها للمستخدمين بتحميل محتواهم بدون إذن.

وأمهل شركات الاتصالات والإنترنت العاملة في إسبانيا ثلاث ساعات، منذ لحظة إخطارها بقراره، لتنفيذ "التعليق الموقت للموارد المرتبطة بتلغرام". لكن التطبيق ظل متاحا طوال عطلة نهاية الأسبوع.

الاثنين أعلن القاضي الذي علق قراره في البداية قائلا إنه يريد انتظار تقرير الشرطة حول المنصة، إلغاء التعليق بعد بضع ساعات.

واعتبر أن "التعليق الموقت للموارد المرتبطة بتلغرام سيعتبر إجراء مفرطا وغير متناسب"، موضحا أنه لا يمكنه تجاهل "تأثير" تعليق التطبيق على المستخدمين.

وبرر القاضي بيدراز الجمعة قرار التعليق الموقت لتطبيق تلغرام بعدم استجابة سلطات الجزر العذراء حيث الشركة الأم لخدمة الرسائل مسجلة، لإنابة قضائية أرسلت في يوليو 2023.

وأمر سلطات الجزر العذراء بأن تطلب من تلغرام تقديم "بيانات تقنية معينة من شأنها أن تسمح بالتعرف على أصحاب" الحسابات التي تبث محتوى ينتهك الملكية الفكرية للعديد من الشركات السمعية والبصرية الإسبانية. ولم يتلق ردا واستنكر "عدم تعاون سلطات الجزر العذراء".

وانتقدت جمعيات المستهلكين هذا الحكم وحذرت من "الضرر الهائل" الذي قد يسببه قرار التعليق "على الملايين من مستخدمي هذا التطبيق".

ووفقا لموقعه على الإنترنت، لتطبيق تلغرام حوالى 700 مليون مستخدم حول العالم. وتم تعليق هذا التطبيق موقتا في بلدان أخرى.