الأردن يطلق 3 قوافل من المساعدات الغذائية إلى قطاع غزة

أطلقت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية ثلاث قوافل من المساعدات الغذائية متجهة إلى أهل غزة، بالتنسيق الوثيق مع القوات المسلحة الأردنية وبرنامج الغذاء العالمي (WFP).

وتضمنت القوافل 73 شاحنة محملة بالطرود الغذائية والطحين، تم إرسالها خلال اليومين الماضيين عبر جسر الملك حسين لتوصيلها إلى سكان قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم.

وأشار بيان صادر عن الهيئة اليوم الاثنين إلى أهمية استمرار الجهود الأردنية في دعم الشعب الفلسطيني في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها، وأكد أمين عام الهيئة الدكتور حسين الشبلي أن هذه القوافل تأتي في إطار التنسيق مع الجهات المعنية وبرنامج الغذاء العالمي، مشيرًا إلى استعداد الهيئة لتقديم المزيد من المساعدات الإنسانية للتخفيف من معاناة أهل غزة.

وأكد الشبلي على أهمية تواصل الجهود الإنسانية لتقديم المساعدة للفلسطينيين في ظل الأوضاع الصعبة التي يواجهونها، مشددًا على التزام الأردن بتقديم الدعم والمساندة لإخوتهم في فلسطين.