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الإثنين 25 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

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وكيل الشئون الإنسانية بالأمم المتحدة يعلن نيته الاستقالة من منصبه

مارتن غريفيثس
مارتن غريفيثس
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أبلغ وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن غريفيثس، الأمين العام للأمم المتحدة بنيته التنحي عن منصبه لأسباب صحية.

أعرب الأمين العام عن عميق امتنانه وتقديره لـ جريفيثس على قيادته الهائلة وخدمته للأمم المتحدة والمجتمع الإنساني في الدفاع عن المتضررين من الأزمات وتعبئة الموارد لتلبية احتياجاتهم.

تولي جريفيثس  تولى منصبه في يوليو 2021 في وقت كانت تتزايد فيه الاحتياجات الإنسانية وتتقلص الموارد. 

وقال البيان الصادر من الأمم المتحدة إن جريفيثس دعا بلا كلل إلى وصول المساعدات المنقذة للحياة إلى من هم في أمس الحاجة إليها، وتوفير الموارد اللازمة للقيام بذلك.

وأضاف البيان أن غريفيثس كدبلوماسي ووسيط ماهر، لعب دورا رئيسيا في قيادة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة وشركائها والتفاوض على حلول لبعض الأزمات الأكثر استعصاءً على الحل.

وسيبقى جريفيثس في منصبه حتى نهاية يونيو للسماح بعملية انتقال سلسة.

الأمين العام للأمم المتحدة مارتن غريفيثس التنحي عن منصبه وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية