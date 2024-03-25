مران الزمالك.. مشاركة نداي وزيزو يواصل التأهيل

أدى أحمد مصطفى "زيزو" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية، على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم الاثنين استعداداً لمواجهة مودرن فيوتشر في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وخاض اللاعب تدريبات الجري بالكرة حول الملعب، بجانب أداء بعض التدريبات التأهيلية الأخرى تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة.

ويواصل "زيزو" البرنامج التأهيلي والعلاجي الموضوع له من قبل الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة، من أجل تجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية في ظل الإصابة التي يعاني منها في كاحل القدم.

كما شارك إبراهيم نداي لاعب الفريق في جزء من مران اليوم مع خوضه تدريبات تأهيلية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة فيوتشر المقرر لها يوم ٣١ مارس الجاري في ذهاب دور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية باستاد السلام، على أن تقام مباراة العودة بين الفريقين يوم ٧ إبريل المقبل باستاد القاهرة.