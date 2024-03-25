رئيس طور سيناء يشارك في حفل إفطار جماعي وتكريم الطالبات المتميزات

شارك مبروك الغمريني، رئيس مدينة طور سيناء، مساء اليوم الإثنين، حفل الافطار الجماعي، مع طالبات مدرسة جمال عبدالناصر الإعدادية والثانوية للبنات.
جاء ذلك بحضور مضر عبد السميع، مدير عام منطقة جنوب سيناء الأزهرية، وأحمد عبدالعزيز، وكيل مديرية الشباب والرياضة، وأحمد غيث، مدير عام إدارة طور سيناء التعليمية، ومجلس الأمناء والآباء والمعلمين بالإدارة يتقدمهم المهندس عبدالسميع أبوالعلا، رئيس المجلس، والشيخ سليمان أبوبريك، وأحمد السيد، وإبراهيم نائل، أعضاء مجلس الأمناء، وإيهاب رزق، مدير مدرسة طه حسين الإعدادية بنين، ولفيف من الطالبات وأسرهن، وكان في استقبالهم سيد عبدالمعطي ، مدير المدرسة.
وعلى هامش حفل الافطار الجماعي جرى تكريم الطالبات المتميزات والمتفوقات في مسابقة تحدي القراءة العربي على مستوى المحافظة.
والطالبات المكرمات هن: ملك حمدي نبيل المركز الأول علي المحافظة، والطالبة أيه محمد عبد الهادي، المركز الثاني علي المحافظة، الطالبة شهد احمد مصطفى، المركز الرابع على المحافظة، والطالبة شروق نصار عوده، المركز السابع على المحافظة، والطالبة ريتاج ابراهيم فتحي، المركز التاسع على المحافظة، والطالبة سلمى محمد مبروك، المركز الحادي عشر على المحافظة .