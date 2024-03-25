التحالف الوطني بالفيوم يطلق مبادرة 100 ألف كرتونة خير للاسر الأكثر احتياجا

أطلقت أمانة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بالفيوم، مبادرتها الخيرية الكبرى لتوزيع 100 ألف كرتونة مواد غذائية على الاسر المستحقة والأولى بالرعاية في 8 محافظات “الفيوم، الجيزة، القاهرة، القليوبية، الإسماعيلية، الدقهلية، السويس، أسيوط”، بمشاركة نحو 5 آلاف متطوع.

وتأتي هذه المبادرة استكمالاً لجهود الأمانة في سد الاحتياجات الأساسية للأسر الأكثر احتياجاً، واستمراراً لمبادرات الإطعام خلال شهر رمضان وفي مقدمتها مبادرة مطابخ الخير ومليون وجبة مطهية لأهالينا المستحقين.

يذكر أن أمانة التحالف الوطني أمانة بمحافظة الفيوم، بدأت مع اول شهر رمضان المبارك توزيع مليون وجبة ساخنة علي الأسر المستحقة في 4 محافظات.

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