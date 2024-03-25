عامل يقتل زوجته بضربة شومة في القاهرة

تمكنت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض على عامل قتل زوجته بضربة شومة فى مشاجرة بينهما بمدينة بدر.



تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة أخطارا من شرطة النجدة بوجود جثة داخل شقة، وعلى الفور أنتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة، وعثر على جثة سيدة فى العقد الرابع من العمر ترتد كامل ملابسها، وتبين تهشم جمجمتها، وتم نقل الجثمان للمشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوجها بعد نشوب مشادة كلامية بينهما داخل شقة الزوجية تطورت لمشاجرة قام على أثرها الزوج بإحضار شومة، وحطم راس زوجته مما تسبب فى وفاتها، والقى القبض على المتهم وتم أقتياده لقسم شرطة مدينة بدر، ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات وسؤال شهود العيان واسرة الضحية للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.