"هنكمل الحكاية" و"أهل غزة" "وجيرة وعشرة".. عبارات تتصدر الجدران في مائدة المطرية

زين أهالي منطقة المطرية بمصر الشوراع والجدران وعلقوا البالونات الملونه لإقامة إفطار المطرية للسنة العاشرة علي التوالي، أطول مائدة والأشهر في العالم، وضمت مئات من الطاولات، التي وضعت بطريقة منظمة، لتعكس مظهرا جماليًا وجذابا.

وكتب على الجدران الملاصقة لمائدة الافطار: ( افرحوا يابنات يلا وهيصوا،وهنكمل الحكاية وجيرة وعشرة وأهل غزة تضامنا مع فلسطين، وجيرة وعشرة، ومودة ورحمة )، وهي مائدة إفطار رمضان المعتاد إقامتها كل عام احتفالا بشهر رمضان الكريم، والتي تشتهر بـ"إفطار المطرية “.

وقد أقيم الافطار اليوم الاثنين، حيث واتسعت المائدة الي م10 آلاف صائم تقريبا"، ويهدف أهالي المنطقة إلى تحقيق رقم قياسي لأطول مائدة رمضانية تشهدها مصر.



وصنف إفطار المطرية على كونه أضخم وأطول إفطار في العالم دخل موسوعة جينيس وضمت العام الماضي نحو 5000 شخص.





رمضان بطعم زمان في المطرية

الجدران مزينة برسومًا وصور فوتوغرافية، أعدها مجموعة من الفنانين بشكل مجاني تمامًا، والتي تعكس الأصالة والأجواء الرمضانية القديمة، ما بين صورًا لـ«فطوطة» و«بكار ورشيدة» و«بوجي وطمطم» وغيرها من الشخصيات التي ترتبط برائحة قدوم رمضان، بدأ الاستعداد لإفطار المطرية قبل عام كامل، بداية من اليوم الـ16 من شهر رمضان وحتى نهاية العام.

ويحضر الافطارعدد من الشخصيات الدولية، فكان من أبرز ضيوفها العام الماضى سفير كوريا الجنوبية فى مصر.

يذكر أن الآلاف من سكان منطقة المطرية وعزبة حمادة، توافدوا للمشاركة في إفطار المطرية، الط أضخم إفطار في التاريخ، الذي انطلقت صافرة المشاركة به منذ عصر اليوم، انتظارا للحظة الإفطار مع أذان المغرب.

ويتميزافطا رهذا العام باحتفال يجمع الناس لتبادل الأفكار والتجارب، وتعزيز روح المحبة والتسامح في المجتمع

في حدث فريد من نوعه، قام مجموعة من الشباب في المطرية بإقامة أكبر مائدة للإفطار في جمهورية مصر العربية.



