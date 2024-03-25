نتنياهو يلغي زيارة الوفد الإسرائيلي للبيت الأبيض

أعلن مراسل هيئة البث العامة الإسرائيلية، أميشاي شتاين، اليوم الاثنين، قرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإلغاء زيارة الوفد الإسرائيلي إلى البيت الأبيض.

جاء هذا القرار بعدما امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت على قرار في مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة.

وأوضح شتاين في تغريدة على حسابه على منصة "إكس" أنه نظرًا لتغير الموقف الأمريكي، فقد قرر رئيس الوزراء نتنياهو أن الوفد الإسرائيلي لن يغادر إلى واشنطن كما كان مخططًا.

وفي خطوة مفاجئة، تراجعت الولايات المتحدة عن موقفها الثابت في مجلس الأمن، حيث أصدر المجلس قرارًا يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة بعد امتناع الولايات المتحدة عن التصويت على القرار. جاء التصويت بأغلبية مؤيدة بلغت 14 صوتًا، دون وجود أصوات معارضة وامتناع عضو واحد عن التصويت. ولدى إعلان النتيجة، انفجر المجلس بالتصفيق.

هذه الأحداث تعكس تطورات مهمة في العلاقات الدولية والتوترات الجارية في الشرق الأوسط، وتجسد تحولًا في سياسة الولايات المتحدة تجاه الصراع في المنطقة.