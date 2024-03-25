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الإثنين 25 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

تموين الإسكندرية تنجح في توفير خدمات تموينية في بشاير الخير

مخباز بلدي في الاسكندرية
مخباز بلدي في الاسكندرية
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نجحت مديرية التموين والتجارة الداخلية بتوفير الخدمات التموينية بعدة مناطق في محافظة الإسكندرية وخصوصًا بمشروع بشاير الخير بدءًا من الخبز البلدى من خلال مخبز نصف ألى وكذلك توفير منافذ لبيع الخبز المدعم من خلال منفذين ثابتين ومنفذ متحرك لبيع الخبز بمعدل 10 آلاف  رغيف لكل منفذ تقريبا.

وهذه التدابير تم اتخاذها لتأمين مناطق مشروع بشاير الخير تموينيا بتوفير الخدمات التموينية من الخبز والمواد والسلع التموينية، بقيادة المهندس أحمد ابراهيم وكيل الوزارة.

كما تم توفير السلع التموينية من خلال مجمع اليكس ومنفذين من منافذ مشروع جمعيتى وكذلك منفذ متحرك سيارة تتبع شركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية لبيع السلع التموينية. وذلك لتحقيق أهداف الدولة المصرية على تطوير العشوائيات لينال المواطن المصرى حياة كريمة

وكذلك تقوم مجموعة عمل لمتابعة توافر الخدمات التموينية برئاسة وكيل المديرية وعضوية مدير إدارة تموين غرب والجمرك ورئيسة الرقابة للمرور اليومى للتأكد من توافر الخبز البلدى والسلع التموينية للمواطنين قاطنى هذه المناطق ورفع تقرير فنى يومى لوكيل الوزارة في حالة رصد اى نقص أو عجز فى القطاع التموينى.

يذكر أنه تم إقامة معرض أهلا رمضان من خلال المنطقة الشمالية العسكرية بهذه المناطق، كذلك تواجد معرض أهلا رمضان بالمجمع الاسنهلاكى الموجود بمناطق المشروع، هذا ومازالت المتابعات اليومية مستمرة لتوفير الأمن الغذائى لمناطق مشروع بشاير الخير لتحقيق التنمية والاستقرار بهذه المناطق.

وجاء ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، وتعليمات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بالاهتمام بتوفير الخدمات الحكومية لمناطق مشروع بدائل العشويات.

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