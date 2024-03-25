لوكاشينكو يدعو اليونان إلى استئناف العلاقات الاقتصادية مع بيلاروسيا

أعرب الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو اليوم، عن استعداد بلاده لاستئناف العلاقات الاقتصادية مع اليونان وإقامة اتصالات جديدة في مختلف المجالات.

جاء ذلك في رسالة تهنئة أرسلها لوكاشينكو إلى اليونان بمناسبة عيد استقلالها، وفقا لما أوردته وكالة أنباء "بيلتا" البيلاروسية.

وقال الرئيس البيلاروسي في رسالته: "على مدى عقود عديدة قامت مينسك وأثينا ببناء التفاعل على أساس المنفعة الاقتصادية المشتركة والمبادئ العادلة للقانون الدولي والتعاون بين الدول، وعلى الرغم من عدم وجود حدود جغرافية مشتركة فإن بيلاروس تعتبر اليونان دائما جارة وشريكا أوروبيا جيدا".

ودعا لوكاشينكو اليونان إلى استئناف العلاقات الاقتصادية، كما دعا الشعب اليوناني إلى اغتنام فرصة زيارة بيلاروس ضمن برنامج الإعفاء من التأشيرة، والمشاركة في عدد من المعارض والمسابقات الرياضية والفعاليات الثقافية.