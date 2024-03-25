ads
الإثنين 25 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة التعليمية

تعليم الجيزة يكرم الطالبة الموهوبة خديجة عمر

تكريم الطالبة
تكريم الطالبة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 استقبل أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، الطالبة خديجة عمر حسانين بالصف الثانى الإعدادى بمدرسة المعتمدية الإعدادية بنات التابعة لإدارة كرداسة التعليمية، وذلك لتكريمها كموهبة مميزة ونموذجا مشرفا من أبناء تعليم الجيزة.
وقامت بعرض موهبتها أمام سيادته من خلال إلقاء قصيدة أمامه هذا وقد أبدى سلومة  إعجابه بموهبتها معربا عن امتنانه بلقائها اليوم وقام بتقديم شهادة تقدير لها تعبيرا منه عن الإعجاب الشديد بتلك الموهبة المشرفة من مواهب أبناء تعليم الجيزة.

أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة إدارة كرداسة التعليمية تعليم الجيزة المعتمدية الإعدادية