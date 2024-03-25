تعليم الجيزة يكرم الطالبة الموهوبة خديجة عمر

استقبل أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، الطالبة خديجة عمر حسانين بالصف الثانى الإعدادى بمدرسة المعتمدية الإعدادية بنات التابعة لإدارة كرداسة التعليمية، وذلك لتكريمها كموهبة مميزة ونموذجا مشرفا من أبناء تعليم الجيزة.

وقامت بعرض موهبتها أمام سيادته من خلال إلقاء قصيدة أمامه هذا وقد أبدى سلومة إعجابه بموهبتها معربا عن امتنانه بلقائها اليوم وقام بتقديم شهادة تقدير لها تعبيرا منه عن الإعجاب الشديد بتلك الموهبة المشرفة من مواهب أبناء تعليم الجيزة.