تعرف علي موعد مباراة مصر وكرواتيا فى نهائي كاس عاصمة مصر

يلتقي غدا الثلاثاء منتخب مصر نظيره كرواتيا فى نهائي بطولة كأس عاصمة مصر، والتي تقام بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتقام مباراة مصر وكرواتيا في العاشرة مساءً، باستاد مصر بالعاصمة الإدارية.

تأهل منتخب مصر إلى المباراة النهائية عقب الفوز على نيوزيلندا بهدف دون رد فى اللقاء الذى جمعهما مساء الجمعة باستاد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة، أحرزه مصطفى محمد فى الدقيقة 23 من علامة الجزاء.

تأهل منتخب كرواتيا إلى المباراة النهائية عقب التغلب على نظيره التونسى بركلات الترجيح بنتيجة 5/4 عقب انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل السلبى فى اللقاء الذى أقيم باستاد القاهرة الدولى.