نتنياهو يحذر الولايات المتحدة من عدم استخدام "الفيتو" لوقف فوري لإطلاق النار من دون تحرير الأسرى

صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قائلًا إنه إذا لم تستخدم الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار دون التطرق لمسألة تحرير الأسرى، فلن يتم السماح للوفد الإسرائيلي بالسفر إلى الولايات المتحدة.

ويأتي هذا بعد ما أعلن نتنياهو يوم الجمعة الماضي أنه قد أبلغ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بنية إسرائيل شن عملية عسكرية في مدينة رفح بجنوب قطاع غزة بغض النظر عن موقف الولايات المتحدة.

وتشهد العلاقة بين إسرائيل والولايات المتحدة توترًا متصاعدًا فيما يتعلق بمسألة اجتياح مدينة رفح في قطاع غزة، ومنذ أسابيع، تقوم الولايات المتحدة بممارسة ضغوط على إسرائيل لمنعها من تنفيذ هذا الاجتياح.

وتشير الأمم المتحدة إلى أن عدد سكان رفح قد ارتفع إلى مليون ونصف مليون شخص، مع تدفق النازحين من المناطق المدمرة في الشمال والوسط.

وتعتبر الولايات المتحدة أن حدوث كارثة إنسانية في رفح يجب أن يتم تفاديها.

مجلس الأمن يصوت اليوم على قرار وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة

ويعقد مجلس الأمن الدولي جلسة للتصويت اليوم الاثنين، على قرار يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة لأسباب إنسانية خلال شهر رمضان.

ويأتي هذا بعد استخدام روسيا والصين حق النقض (الفيتو) ضد قرار تقدمت به الولايات المتحدة في يوم الجمعة الماضي، والذي كان يدعو إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار في الصراع بين إسرائيل وحركة حماس.

وقد حذرت الولايات المتحدة من أن القرار الجديد قد يؤثر على المفاوضات الجارية التي يقوم بها الولايات المتحدة مع القاهرة والدوحة لوقف الأعمال العدائية في غزة.

ومن المتوقع أن يحظى القرار الذي يطلبه عدد من الدول بدعم روسيا والصين والمجموعة العربية في الأمم المتحدة، ويتضمن دعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية خلال شهر رمضان، والإفراج الفوري عن الرهائن، وحماية المدنيين وتوفير المساعدات الإنسانية في غزة.