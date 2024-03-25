وكيل تعليم دمياط يفتتح الدورة الرمضانية في نسختها الثانية على التوالي

افتتحت الدورة الرمضانية بإدارة تعليم محافظة دمياط لعامها التانى على التوالى وفقا لتوجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط وتعليمات محمد رمضان غريب وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، بجذب الطلاب للمدارس والتأكيد على دور المدارس فى تنمية الطلاب من كافة النواحي المهارية والوجدانية والمعرفية.

وشهد اليوم "محمد رمضان غريب" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط بدء الدورة الرمضانية المقامة بالتعاون بين إدارة الموهوبين والتعلم الذكي بالديوان بقيادة أمانى طراف والتوجيه العام للتربية الرياضية بقيادة عزة العجوز بالصالة المغطاة بفارسكور.

واطلق " غريب" صافرة البدء للمباراة بين إدارتى الروضة وفارسكور بحضور مسعد ابو الرجال مدير إدارة الروضة التعليمية ومحمد حمودة مدير إدارة فارسكور، واسفرت مبارايات اليوم عن تصعيد كل من فريق الروضة بنين للمرحلة الابتدائية وفريق الروضة بنات للمرحلة، الاعدادية وفريق فارسكور بنين للمرحلة الاعدادية وفريق فارسكور بنين للمرحلة الثانوية وفريق فارسكور بنات للمرحلة الثانوية.

وأثنى "وكيل الوزارة" على المجهود المبذول فى تنفيذ هذه الدورة الرمضانية بشكلها الجديد وأكد على أهمية الاستمرار فى دعم تلك المواهب وتذليل الصعاب التى تحول دون استمرار تنميها، وعلي هامش ذلك كرم "وكيل الوزارة" الطلاب الحاصلين على المراكز الأولى على مستوى الجمهورية فى رياضة المصارعة.