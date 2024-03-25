أكاديمية الفنون تحدد الأول من أبريل موعدًا لانتهاء تسلم أبحاث مؤتمر الذكاء الاصطناعي

أعلنت الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، أن أمانة المؤتمر العلمي الدولي السابع الذي ستنظمه الأكاديمية on line خلال شهر مايو 2024، تحت عنوان "تأثير الذكاء الاصطناعي على الممارسة الفنية والبحث الأكاديمي.. ما بين تحديات المنافسة والإمكانيات المضافة"، تلقت أكثر من 70 ملخصًا للأبحاث التى تندرج تحت محاور المؤتمر العشرة، والتى تقدم بها الباحثون من مصر، وعدد من الدول العربية.

وأكدت جبارة، أن أمانة المؤتمر مستمرة فى تلقى الأبحاث حتى الأول من أبريل المقبل، وذلك على البريد الإلكتروني isc@aoa.edu.eg

المؤتمر سوف تنظمه أكاديمية الفنون تحت رعاية مجلس الوزراء وبدعم كامل من الأستاذة الدكتورة نيڤين الكيلانى وزيرة الثقافة.

وكانت الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون – رئيس المؤتمر- صرحت فى بيان سابق بأن ذلك الحدث الدولي في دورته المقبلة يتماس مع ما تصبو إليه مصر من تطلعات في ضوء الجمهورية الجديدة، ويتسق مع أهداف التنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030، فضلاً عن كونه يتواكب مع الثورة العلمية والتكنولوجية العالمية، ولا سيما في مختلف مجالات الفنون مؤكدة على أن هذا المؤتمر يهدف إلى استكشاف كيفية تغيير أساليب البحث الأكاديمي في مجالات الفنون المختلفة باستخدام التقنيات الذكية، وكيفية تطوير منهجيات جديدة للدراسات والأبحاث، بالإضافة إلى العمل على تبادل الخبرات والأفكار حول إمكانية صناعة الفنون من خلال الذكاء الاصطناعي، وكيفية الاستفادة منها بشكل إيجابي في تطوير الممارسة الفنية.

وفى هذا المضمار فإن المؤتمر تدور أبحاثه حول عشرة محاور رئيسية، هي: الذكاء الاصطناعي في صناعة السينما، والتطبيقات الذكية في المسرح، وتأثير الذكاء الاصطناعي في الفنون الشعبية، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في فنون الطفل، والتحليل الفني والذكاء الاصطناعي، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في الموسيقى، وتطوير أدوات النقد الفني باستخدام الذكاء الاصطناعي، وتعليم الرقص والباليه باستخدام الذكاء الاصطناعي، وتأثير الذكاء الاصطناعي في فهم وتحليل الأعمال الأدبية، وتأثير الذكاء الاصطناعي على ترجمة الآداب والفنون والوسائط الفنية.