8 إنزالات جوية أردنية بمشاركة دولية لمساعدة غزة

أعلنت القوات المسلحة الأردنية اليوم الاثنين، عن تنفيذ 8 إنزالات جوية محملة بمساعدات إنسانية وغذائية على قطاع غزة، بالتعاون مع 6 دول شقيقة وصديقة.

وأفادت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، أن العملية شملت مشاركة طائرات من سلاح الجو الملكي الأردني، بالإضافة إلى طائرات من مصر، الإمارات، الولايات المتحدة الأمريكية، ألمانيا، سنغافورة، وبريطانيا.

أكدت القوات المسلحة الأردنية أن هذه العملية تأتي في إطار الجهود الدولية المتواصلة التي تقوم بها المملكة للتخفيف من المعاناة الإنسانية الصعبة التي تسبب بها استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

كما شددت القوات المسلحة على استمرارها بإرسال المساعدات الإنسانية والطبية عبر جسر جوي، إما من خلال طائرات المساعدات من مطار ماركا باتجاه مطار العريش الدولي، أو من خلال عمليات الإنزال الجوي على قطاع غزة، أو قوافل المساعدات البرية.