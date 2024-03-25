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الإثنين 25 مارس 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

مدرب الزمالك يجهز روقا للقاء الإياب أمام فيوتشر بالكونفيدرالية

روقا لاعب الزمالك
روقا لاعب الزمالك
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استقر البرتغالي جوزية جوميز مدرب الزمالك، على عدم الدفع بأشرف روقا في مباراة الفريق أمام فيوتشر يوم الأحد المقبل ضمن مباراة ذهاب ربع نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

ويخوض روقا في الفترة الحالية تدريبات تأهيلية من أجل تجهيزه لإصابته مؤخرا العضلة الخلفية، ولن يتمكن من المشاركة في لقاء الذهاب على أقل تقدير، بينما سيقوم الجهاز الفني بتجهيزه لمباراة الإياب .

ويلتقي الزمالك مع فيوتشر في مباراة الذهاب بربع نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية يوم 31 من شهر مارس الجاري، بينما يقام لقاء الإياب يوم 7 أكتوبر المقبل .

جوزيه جوميز الزمالك أشرف روقا أيمن مصطفى