بمشاركة 40 عارضا و75 لوحة.. افتتاح معرض مدرسة الخط العربي في بورسعيد

افتتح الدكتور محمد عبد التواب، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، اليوم الإثنين، معرض مدرسة الخط العربي والإسلامي المقام تحت إشراف إدارة التعليم الابتدائي، وذلك بمدرسة الشهيد أسامة عيد عبد الرحمن الابتدائية.

واستمع وكيل الوزارة لشرح 40 عارضا المشاركين من المعلمين والطلاب والخريجين حول لوحاتهم وعددها 75 لوحة تزينت بالعديد من أنواع الخطوط العربية، مشيدا بجهود القائمين على المعرض.

وأعرب عن سعادته بهذا المعرض المتميز الذي يساهم في الحفاظ على الهوية العربية وعلى لغة الضاد أصل كل اللغات، مناشدا بضرورة عمل ورش عمل بالمدارس لتنمية مهارة الخط العربي لدى الطلاب وصقلها بأسلوب علمي.