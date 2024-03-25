«الطعم من ريحة الحبايب».. تجهيز أكبر مائدة إفطار بالعالم في المطرية

للعام العاشر على التوالي، يستعد أهالي عزبة حمادة بحي المطرية بالقاهرة، تنظيم أكبر مائدة إفطار للصائمين، في الحفل المعروف إعلاميًا بـ"إفطار المطرية"، والذي يقام اليوم الإثنين 25 مارس، الموافق 15 رمضان من كل عام بحضور آلاف الصائمين في كل عام.

تجهيز أكبر مائدة إفطار بالعالم في المطرية

ومنذ الساعات الأولى من اليوم الإثنين، بدأ أهالي المطرية الاستعداد لتجهيز أكبر مائدة إفطار جماعي بالعالم والتي تقام في عزبة حمادة بحي المطرية، وقد بدأت التحضيرات منذ اليوم الأول من شهر رمضان نظرًا لتوقع المنظمين حضور أكثر من 25 ألف مواطن.





