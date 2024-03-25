الكرملين ينفي أي اتصالات مع الدول الغربية بشأن التحقيق بالهجوم الإرهابي في "كروكوس"

نفى المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية “الكرملين” دميتري بيسكوف، وجود أي اتصالات مع الدول الغربية بشأن التحقيق بالهجوم الإرهابي في "كروكوس".



وقال بيسكوف للصحفيين اليوم الاثنين بهذا الشأن:" لا توجد أي اتصالات مع الغرب الآن بهذا الصدد".



وأضاف أن الأجهزة الأمنية الروسية ستقوم بتحليل جودة أمن وحماية المرافق العامة بعد الهجوم الإرهابي في "كروكوس"، مشيرا إلى أن هذه الأجهزة تعمل بلا كلل وتتعامل مع كافة التهديدات والتحديات التي تواجهها.



وتابع: "المعلومات المتعلقة بهجمات إرهابية محتملة تصل عبر الأجهزة الأمنية ولا يتم الكشف عنها"، مشددا على أن القضايا الرئيسية بالنسبة للرئيس فلاديمير بوتين تتعلق حاليا بالهجوم الإرهابي على مركز "كروكوس".



وفيما يتعلق بشأن احتمال إلغاء التجميد المعمول به حاليا لعقوبة الإعدام في روسيا، اكتفى بيسكوف بالقول:" إن الكرملين لا يشارك حاليا في المناقشات حول إمكانية إلغاء وقف عقوبة الإعدام في روسيا".