بكين: ندعم مشروع القرار الجديد حول وقف إطلاق النار في غزة

أكدت الصين، دعمها مشروع قرار جديد أمام مجلس الأمن الدولي، يطالب بوقف إطلاق نار «فوري» في قطاع غزة، بعد أيام على استخدامها «الفيتو» مع روسيا، خلال التصويت على مشروع قرار أمريكي بهذا الصدد.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان: «تدعم الصين مشروع القرار هذا، وتهنئ الجزائر ودولاً أخرى لعملها الدؤوب في هذا المجال»، مضيفاً: «نأمل أن يقره مجلس الأمن في أسرع وقت، ويوجه رسالة قوية لوقف القتال»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

ومن المقرر أن يجري التصويت على مشروع القرار، في جلسة لمجلس الأمن الدولي، اليوم الاثنين.