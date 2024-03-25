غدا.. ندوة توعية أسرية على مسرح رعاية الشباب بجامعة قناة السويس

أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس عن تنظيم ندوة التوعية الأسرية تحت شعار "أسرة مستقرة = مجتمع آمن"، لفضيلة الشيخ سامي حجاج من علماء الأزهر الشريف.

تأتي الندوة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس.

وبإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وتُنظمها الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة قناة السويس، بالتعاون مع الإدارة المركزية لتنمية الشباب بوزارة الشباب والرياضة.

وبإشراف تنفيذي الدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية، والدكتورة هبة الدناصوري مستشار اللجنة الاجتماعية، والأستاذ عبد الله عامر مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب.

تُقام الندوة على مسرح رعاية الشباب بمبنى الأنشطة الطلابية غداً الثلاثاء في تمام العاشرة والنصف صباحاً.