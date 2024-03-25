جامعة قناة السويس تنظم دورة تدريبية حول مكافحة العدوى

نظمت كليتا التمريض وطب الأسنان، بجامعة قناة السويس، دورة تدريبية عن مكافحة العدوى.

جاء ذلك تحت إشراف عام الدكتورة وفاء عبد العظيم الحسيني عميد كلية التمريض، والدكتورة داليا فياض عميد كلية طب جراحة الفم والأسنان، وفي إطار توجيهات الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس برفع درجة الاستعداد داخل كلية طب جراحة الفم والأسنان؛ تمهيداً للزيارة المُرتقبة من فريق الهيئة العامة لضمان الاعتماد والجودة.

تم عقد دورة تدريبية عن مكافحة العدوى، حاضرت فيها الدكتورة شيرين عبد المنعم عبد السلام أستاذ مساعد تمريض الباطنة والجراحة، والقائم بعمل رئيس قسم الباطنة والجراحة بكلية التمريض.

وأشارت الدكتورة وفاء عبد العظيم، إلى أن الدورة عُقدت على مدار أربعة أيام، لجميع العاملين بقسم التمريض بمستشفى طب جراحة الفم والأسنان.

بينما أوضحت الدكتورة داليا فياض أن الدورة تأتي في إطار سلسلة الدورات المؤهلة للاعتماد والجودة، حيث تستعد الكلية بكامل طاقتها من خلال خطة عمل متكاملة لزيارة فريق الاعتماد والجودة.