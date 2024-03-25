صحة غزة: الاحتلال استهدف 133 مؤسسة صحية وأخرج 12 مستشفى من الخدمة

قالت وزارة الصحة في قطاع غزة الفلسطيني، إن الانتهاكات الإسرائيلية بحق المنظومة الصحية بمقدراتها وكوادرها لا تزال متواصلة حيث تضررت عشرات المؤسسات الصحية واستشهد ما يزيد عن 476 من الكوادر وأصحاب الاختصاص الطبي وتم اعتقال 310، وبلغ عدد المؤسسات الصحية المستهدفة (جزئياً وكلياً) منذ بداية العنوان 133 مؤسسة حيث أدى ذلك إلى إخراج 12 مستشفى و53 مركزاً صعباً عن الخدمة واستهداف وتدمير أكثر من 125 سيارة إسعاف.

وأضافت وزارة الصحة في بيان صحفي حصلت البوابة نيوز علي نسخة منه، أن نسبة إشغال الأسرة في المستشفيات العاملة وصل أكثر من 210%، وبلغت نسبة إشغال أسرة العناية المكثفة 100%.

وأكدت الصحة في غزة، أن وزارة الصحة بمستشفياتها ومراكزها الطبية تسعى في تقديم خدماتها غير الطارئة رغم العبء والضغط الشديد نتيجة العدوان الإسرائيلي، حيث بلغ إجمالي العمليات 11.300 في المستشفيات الجنوبية.