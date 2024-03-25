"الصحة العالمية": نحتاج مسارات آمنة لإيصال المساعدات إلى قطاع غزة

قال متحدث الصحة العالمية، إن هناك مجاعة في قطاع غزة وكثير من الفلسطينيين لا يحصلون على الأغذية.

وأكد متحدث الصحة العالمية في تصريحات لـ “القاهرة الإخبارية”، أننا في حاجة إلى ضمان وجود الآليات كافة لإيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، مشيرا إلى أن قرار الكونجرس تقييد تمويل أونروا سيعرقل إدخال مزيد من المساعدات لقطاع غزة.

ولفت متحدث الصحة العالمية، الى أن الأونروا تحاول استعادة قواها من أجل استمرار عملها في قطاع غزة، مؤكداً أننا نحتاج إلى مسارات آمنة لإيصال المساعدات لقطاع غزة.

وأوضح أن هناك 75 ألف جريح في غزة ومئات النساء الحوامل يحتاجون إلى الرعاية الطبية الكاملة.