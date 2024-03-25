بالفيديو.. الأرصاد: تحسن في الأحوال الجوية والقاهرة تسجل 22 درجة

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد شهدت حالة من حالات عدم الاستقرار في الأحوال الجوية بالأمس، حيث الأمطار متفاوتة الشدة من منطقة لأخرى وتساقط حبات البرد في بعض المناطق، مشيرة إلى أنه كان هناك انخفاض في قيم درجات الحرارة.

وأضافت "منار" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الاثنين، أن اليوم سيشهد تحسنا كبيرا في الأحوال الجوية وتتلاشى تماما فرص سقوط الأمطار من على المناطق كافة وتبدأ قيم الحرارة تتجه نحو الارتفاع حتى لو كانت أقل من المعدلات الطبيعية.

وتابعت، أنه سيكون هناك زيادة في فترات سطوع أشعة الشمس، وهو ما يساعد على الإحساس بمزيد من الدفء والاستقرار في فترة النهار، موضحة أن درجات الحرارة العظمى على القاهرة ستسجل 22 درجة نهارا.

وأردفت، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس سيكون دافئا على محافظات شمال الصعيد وجنوب سيناء ومائل للحرارة على جنوب الصعيد في فترة الظهيرة.