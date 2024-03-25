أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 25 مارس 2024

شهدت أسعار الذهب في مصر استقرارا في بداية تعاملات، اليوم الاثنين 25 مارس 2024، وفقا لأسعار سوق الصاغة المصرية، في الغرف التجارية.

ويأتي استقرار الذهب في مصر رغم القفزة القياسية في أسعار المعدن النفيس عالميا، في ظل هدوء الطلب على الدولار في السوق الحر.

و سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 3486 جنيهًا، فيما سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 3050 جنيهًا.

وبلغ سعر الذهب عيار 18 نحو 2614 جنيهًا، فيما استقر سعر الجنيه الذهب في مصر 24400 جنيه، و سجلت سعر الأوقية عالميًّا 2168 دولارًا.

أسعار الذهب في مصر اليوم

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 3486 جنيهًا.

سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 3050 جنيهًا.

سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2614 جنيهًا.

سجل سعر الجنيه الذهب في مصر 24400 جنيه.

سجل سعر الأوقية عالميًّا 2168 دولارًا.