اليوم.. طقس دافئ نهارا بارد ليلا والعظمى بالقاهرة 22 درجة

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الاثنين ، حيث يسود طقس مائل للدفىء نهارًا علي القاهرة الكبرى والوجة البحرى والسواحل الشمالية ودافىء علي جنوب سيناء وشمال الصعيد ومائل للحرارة علي جنوب الصعيد وبارد ليلا وفي الصباح الباكر على اغلب الانحاء.

كما يشهد الاثنين شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القـناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، ونشاط رياح علي مناطق السواحل الشمالية وجنوب سيناء علي فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 22 للعظمى 14 درجة، وعلى السواحل الشمالية 21 للعظمى والصغرى 13 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 24 للعظمى والصغرى 16 وعلى شمال الصعيد 23 والصغرى 11 ، وعلى جنوب الصعيد 26 العظمي والصغري 14 درجة .