وزيرا خارجية روسيا والهند يناقشان مكافحة الإرهاب

أجرى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف محادثة هاتفية مع نظيره الهندي سوبراهمانيام جايشانكار، ناقشا خلالها الحرب ضد الإرهاب بعد هجوم كروكوس الإرهابي بالقرب من موسكو.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان "أدان وزير الخارجية الهندي بشدة الهجوم الإرهابي غير الإنساني على قاعة الحفلات الموسيقية في كروكوس، والذي أودى بحياة أكثر من 130 مدنيا، وجدد تصميم الهند على مواصلة مكافحة الإرهاب بجميع مظاهره مع روسيا".

بالإضافة إلى ذلك، طلب الوزير الهندي من لافروف نقل كلمات الدعم والتعاطف إلى أسر الضحايا، كما تمنى الشفاء العاجل للمصابين، حسبما جاء في البيان.

وشهدت روسيا، أمس الأحد، حدادا وطنيا عاما على ضحايا الهجوم الإرهابي على مجمع "كروكوس سيتي" في ضواحي العاصمة موسكو.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن يوم 24 مارس الجاري، يوم حداد وطني، وذلك خلال كلمة للمواطنين الروس ألقاها أول أمس السبت.

وأدان الرئيس الروسي، الهجوم، قائلًا إنه "عمل إرهابي همجي"، متوعدا جميع مرتكبي هذه الجريمة ومنظميها وعملائها بالعقاب.

كما دانت دول عربية وغربية هذا الهجوم وأعربت عن تعازيها لحكومة وشعب روسيا، مع تأكيدها رفضها التام واستنكارها لجميع أشكال العنف والإرهاب.